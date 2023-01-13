Названы самые безопасные авиакомпании мира AirlineRatings.com: рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире возглавила Qantas

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Рейтинг 20-ти самых безопасных авиакомпаний составили эксперты рейтинга AirlineRatings.com. Об этом пишет АТОР. Для этого они проанализировали работу 385 перевозчиков. Лидером стала австралийская компания Qantas.

На втором месте оказалась новозеландская Air New Zeland, третьz строчка осталась за Etihad Airways, летающей по маршруту Абу-Даби — Москва. При этом российcкие перевозчики при составлении рейтинга не учитывались по политическим причиинам.

Среди аутсайдеров — Nepal Airlines, Airblue, Sriwijaya Air, Blue Wing, Pakistan International Airlines и Air Algerie.

Эксперты в ходе исследований учитывали несчастые случаи со сvертельным исходом, прибыльность, безопасность авиакомпании, уровень подготовки пилотов и возраст парка.

Также была составлена двадцатка самых безопасных лоукостеров. В него вошли, в частности, летающие в Россию Air Arabia и flydubai. Безопасными также были признаны

Кроме того, эксперты признали безопасными Emirates, Singapore Airlines, Alaska Airlines, United Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, KLM.

Ранее аналитики сервиса «СберАвто» и платежного провайдера «ЮKassa» пришли к выводу, что в 2022 году у россиян наибольшей популярностью пользовались автомобили марок Hyundai, Kia и Lada. Также в пятерку вошли Nissan и Toyota.

Также сообщалось, что в России в 2022 году сильнее всего подорожали автомобили китайский производителей Chery и Geely. Меньше всего изменилась стоимость российской Lada. Так, средняя стоимость отечественного внедорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 млн рублей, что на 10,9% больше, чем в январе. Также среди наименее подорожавших оказались Lada Granta — 829,2 тысячи рублей по итогам года, подорожание составило 11,1%, и также китайская FAW Bestune T77 — 2,2 млн, рост стоимости составил 14,9% за 12 месяцев.