Названы пять причин, почему Украине выгоден мир с Россией Global Research: ВСУ не смогут достичь окончательных целей в конфликте, поэтому Киеву нужно пойти на мир

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Киеву необходимо пойти на мирное урегулирование конфликта с Москвой, потому что ВСУ не достигнут максимальных целей и у Запада ограничена возможность военной поддержки Украины, написал в статье для Global Research американский политический аналитик Эндрю Корыбко. Он назвал пять причин, почему мир выгоден обеим сторонам.

В качестве первой причины Корыбко привел предположение, согласно которому продолжение конфликта дестабилизирует социально-экономическое и политическое единство Запада.

Каким бы заманчивым ни было для Киева выполнение требований своих западных покровителей о бесконечном увековечивании конфликта и продолжении боевых действий до «последнего украинца» с целью якобы ослабить военный потенциал России, это взаимовыгодно, и поэтому его следует избегать, — написал аналитик.

Корыбко подчеркнул, что второй причиной является ограниченность западного ВПК, которая помешает Киеву победить. Так, в США заявляли, что Вашингтон не может позволить себе предоставить ВСУ оружие, которое еще не отправили странам НАТО.

Также аналитик не верит, что Украина сможет достичь максимальных целей по итогам конфликта. По его мнению, Киеву лучше закрепить успехи, которых он добился, и заморозить линию контроля во избежание дальнейших потерь.

Четвертая причина — это заявления российских политиков о готовности урегулировать конфликт мирным путем при условии признания новых регионов. Корыбко отметил, что Москва осознает, что страны «золотого миллиарда» имеют свои интересы в конфликте.

Пятая причина заключается в том, что если Украина пойдет на мирное решение конфликта, то страна все равно сможет сохранить приверженность своим целям, но уже не в военном отношении, что может укрепить национальное единство.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Киева кратчайшим путем к достижению перемирия между Россией и Украиной. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.