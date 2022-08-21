Названы причины роста мировых цен на хлопок Bloomberg: мировые цены на хлопок взлетели из-за засухи и жары

Фото: Ding Lei/XinHua/Global look Press

Засуха и жара стали причиной резкого роста цен на хлопок, это грозит росту стоимости цен на бумагу и одежду, передает Bloomberg. Отмечается, что такие проблемы уже коснулись США и Бразилию, которые являются лидерами по экспорту этого сырья.

Согласно информации агентства, мировые цены на хлопок подскочили на 30%, что является рекордом с 2011 года. Причиной называется аномальная жара и засуха, вследствии чего Индия – крупнейший в мире производитель хлопка – теперь вынуждена его закупать у других стран.

Соединенные Штаты, занимающие первое место место в мировом экспорте хлопка (33%), прогнозируют снижение производства сырья до объемов 2009-2010 годов. В этом сезоне производство хлопка в США упало на 28%.

Второй по величине экспортер хлопка — Бразилия (17%) столкнулась с сокращением объемов урожая. Как пишет агентство, ссылаясь на производителей, из-за засуху испортилось около 200 тысяч тонн запасов этого сырья.

Отмечается, что сокращение производства и рост цен на хлопок приведут к подорожанию цен на множество товаров, включая футболки, подгузники, бумагу, картон и прочую продукцию.

Ранее Bloomberg сообщил, что речной кризис и сильная засуха негативно повлияют на стоимость жизни в европейских странах. Из-за жары река Рейн продолжит высыхать, а низкий уровень воды ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части Европы, поскольку ее используют для перевозки всех категорий товаров, начиная от топлива и химикатов, заканчивая бумажной продукцией и зерном