Названы причины роста цен на какао-бобы в два раза всего за три месяца ICE Futures: за три месяца какао-бобы подорожали вдвое, до $8,3 тысячи за тонну

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Цены на какао-бобы на мировых рынка с конца 2023 года увеличились ровно в два раза, достигнув $8,3 тысячи за одну тонну, отмечается в анализе ICE Futures. Уточняется, что в начале февраля 2024 года цена на этот продукт впервые с 1977 года оказалась на отметке в $5 тысяч, а через неделю она уже составила $5,5 тысячи за одну тонну.

В исследовании подчеркивается, что сейчас тонна какао-бобов на рынке составляет $8,38 тысячи. Одной из главных причин стремительного роста цен на какао-бобы стал их дефицит, который фиксируется на протяжении последних двух лет, при этом, как считают эксперты, такая тенденция сохранится в 2024 году. Кроме того, на ситуации негативно сказывается неблагоприятная ситуация в Красном море, где хуситы нападают на коммерческие суда. Из-за опасной обстановки поставщики стали выбирать другие пути доставки, которые требуют больших расходов.

Ранее сообщалось, что у побережья Йемена в Красном море зафиксировано еще одно нападение на торговое судно. Известно, что атака на судно произошла в 85 морских милях к востоку от Адена.

До этого йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Алла» атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Аденском заливе. Военный представитель движения Яхья Сариа подчеркнул, что хуситы продолжат нападения на суда в Красном море до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в секторе Газа.