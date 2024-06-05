Названы причины ограничения доступа РФ к продовольственной программе ООН Дипломат Орджоникидзе: США пытаются ослабить экономику России через ООН

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США продолжают попытки ослабления экономики России, поэтому стране был ограничен доступ к продовольственной программе ООН, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН дипломат Сергей Орджоникидзе. Как он отметил в беседе с НСН, это стремление вписывается в стратегию Вашингтона.

Думаю, решение принято под давлением США и других стран Запада. Стремление нанести максимальный экономический ущерб нашей стране любым способом вписывается в стратегию США. Но я не вижу большой проблемы с точки зрения наших стратегических интересов, будем продавать через другие каналы, — объяснил эксперт.

Дипломат отметил, что никакой трагедии в этом нет, так как все равно через Всемирную продовольственную программу ВПП ООН шли небольшие объемы на продажу.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ООН давно превратилась в инструмент западных политиков, о чем свидетельствует и расположение штаб-квартиры в Нью-Йорке. Парламентарий отметил, что запрет России со стороны организации кормить голодающих детей в Африке только доказывает это.

До этого российские поставщики Всемирной продовольственной программы ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия, сообщает РБК. Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь — Москва передавала продукты в течение последних 20 лет, они покрывали до 20% от всего объема поставок организации.