Названы причины обострения ситуации между КНР и США в Южно-Китайском море

Эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян считает, что США обостряют отношения между Тайванем, Японией и Китаем преследуя свои личные интересы, передаёт «ПолитЭксперт». Военный конфликт в регионе, по его мнению, принесёт США дивиденды в виде поставок вооружения, ослабит Китай и сильно отсрочит создание серии китайских подводных лодок, способных нести ракеты «Цзюйлан-3».

Об угрозе локальной войны в акватории Южно-Китайского моря заговорили после обострения отношений между Пекином и Тайбэем. После встречи спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и замглавы администрации Тайваня Лай Циндэ, посол КНР в США даже предупредил о возможном военном конфликте между двумя державами.

Эксперт оценил расклад сил сторон при гипотетическом вооружённом столкновении. По его словам, согласно так называемой «Белой книге по обороне Китая», где изложены концептуальные и стратегические подходы развития Поднебесной, Пекин не будет использовать своё ядерное оружие первым или против стран, не обладающих им.

По словам Ераносяна, Китай обладает межконтинентальными баллистическими ракетами «Дунфэн-41», которые могут долететь до Вашингтона или Нью-Йорка, а также субмаринами с МБР «Цзюйлан-2» и «Цзюйлан-3», по радиусу боевого применения не уступающие американским «Трайдентам». Кроме того, в распоряжении ВВС КНР 4000 боевых и 300 вспомогательных самолетов, 106 вертолетов, 700 ПУ ЗУР и прочего вооружения. ВВС Тайваня состоят из устаревших модификаций французских «Миражей» и поставленных из США в 2001-м многоцелевых истребителей F-16 Block-20. По мнению эксперта, превосходство Китая не позволяет тягаться с ним не только Тайваню или Японии, но даже заставляет вести себя более осторожно и США.

Тем не менее, как отмечает Ераносян, в случае столкновения в Южно-Китайском море КНР с Тайванем, который борется за свою независимость и Японии, оспаривающей архипелаг Сенкаку, в выгоде окажутся только США.

Во-первых, Соединённые Штаты надолго обеспечат свой ВПК крупными заказами от своих партнёров. Тем более, что Япония по номинальному значению ВВП — третья экономика в мире, а Тайвань входит в двадцатку. Во-вторых, конфликт нанесёт определённый ущерб Китаю. Наконец, не позволят КНР закончить проект 096 по строительству шести перспективных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (ПЛАРБ). Они должны оснащаться новыми трёхступенчатыми ракетами с твердотопливной двигательной установкой «Цзюйлан-3», дальность которой увеличили до 12-14 тысяч. километров. Сейчас на стадии строительства находятся две подлодки. Достроить всю серию Китай планировал не позднее второй половины десятилетия, но из-за конфликта этот проект может быть прерван, считает эксперт.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после зимних Олимпийских игр в Пекине произойдут некие события вокруг Тайваня. Политик на митинге в Техасе призвал отслеживать ситуацию, поскольку он хороший предсказатель.