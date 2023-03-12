Названы преимущества России в украинском конфликте Times of San Diego: зависимость Украины от западного оружия является ее слабостью

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российская сторона обладает преимуществом в конфликте на Украине ввиду превосходства в численности населения и зависимости Киева от зарубежного вооружения, пишет издание Times of San Diego. Автор материала экономист Рикардо А. Креспо назвал ситуацию на Украине «войной на истощение».

Поскольку российское население в три раза больше украинского, здесь у России преимущество, — написал он.

Обозреватель подчеркнул, у Украины есть другая серьезная проблема — неспособность производить собственное вооружение в необходимых количествах, что делает Киев зависимым от западных поставок.

А третья проблема Украины, по мнению Креспо, заключается в отсутствии согласия при обсуждении целей конфликта. Взятие под контроль Крыма, Донецка и Луганска, на котором настаивает украинское руководство является нереалистичной целью, особенно на фоне изменившегося общественного мнения в США касательно поддержки Киева, считает обозреватель.

Последние опросы показывают уменьшение поддержки неограниченной финансовой и военной помощи Украине, — заключил Креспо.

Ранее политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что Запад рано или поздно подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По его мнению, это может произойти из-за серьезных потерь среди ВСУ, при этом не факт, что Москве в таком случае будут нужны переговоры с Киевом.