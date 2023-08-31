Названы предварительные дата и место встречи Путина и Эрдогана ТАСС: Путин встретится с Эрдоганом 4 сентября в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 4 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Официально дата и место встречи властями двух стран не называются. Известно, что переговоры пройдут в России.

Пока встреча планируется на 4 сентября, — сказал источник агентства.

Как сообщал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, информация о дате встречи Путина и Эрдогана будет названа в ближайшие дни. По его словам, встреча пройдет в России в скором времени.

Турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщал, что встреча может состояться 4 сентября в Сочи. Предполагается, что основными темами для обсуждения станет возвращение России к зерновой сделке, а также ситуация в Сирии и совместная деятельность РФ и Турции. В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не вернется к соглашениям по зерну до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования. Стороны продолжают проводить переговоры.

Представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 31 августа приедет в Россию, где проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. По ее словам, министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также поговорят о ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и странах Южного Кавказа.