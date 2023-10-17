Названы потери ВСУ на Запорожском направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили семь танков ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy Source: Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России за последние сутки отразили четыре атаки ВСУ в зоне специальной операции на Запорожском направлении, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале. По информации ведомства, украинская армия потеряла более 100 бойцов и почти 20 единиц техники.

Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М109 Paladin производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили в зоне СВО украинский военный вертолет Ми-8 и четыре управляемые бомбы американского производства. Кроме этого, российские войска ликвидировали более 30 украинских беспилотников, а также живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, уничтожили гаубицы производства США и Польши, а также склад с боеприпасами в Новоселовке. В районе Клещеевки, по данным Минобороны, подразделения российских войск отразили атаки штурмовых групп противника.