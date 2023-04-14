Названы последствия возможного конфликта Польши с Россией Военный эксперт Живов: возможный конфликт Польши с Россией повысит риск ядерной эскалации

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Возможный конфликт Польши с Россией значительно повысит риск ядерной эскалации, заявил военный эксперт Алексей Живов. Он пояснил «Радио 1», что в Москве это прекрасно понимают, поэтому на Западе предпринимаются попытки втянуть Польшу в конфликт так, чтобы не допустить ударов по территории самого государства.

Ведь если Польша объявит войну России, то мы прекрасно понимаем, что риск ядерной эскалации возрастает многократно. По большому счету, нам не надо воевать с поляками, мы можем просто уничтожить Польшу серией ракетных ударов с ядерными боеголовками, — считает эксперт.

По словам Живова, в самой Польше открыто говорят о том, что готовы вступить в противостояние с Россией. Как отмечает эксперт, Украина интегрируется в Польшу «на правах младшего партнера». Он уточняет, что польские войска могут отправить в зону специальной военной операции. При этом Польша может сделать заявление, что не участвует в боевых действиях, а формирования представляют собой национальную армию. Живов считает, что участие поляков в конфликте может стать для России проблемой, так как государство обладает большим количеством современной техники и вооружения.

Армия Польши ранее на фоне конфликта на Украине решила расширить программу добровольной подготовки граждан. Пройти ее могут и мужчины, и женщины. Краткосрочная программа военной подготовки будет занимать 16 дней.