Названы последствия военной помощи ВСУ для стран Европы Журналист Веселовский: у стран ЕС заканчиваются вооружение и боеприпасы из-за помощи Украине

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Солдаты вооруженных сил Украины

Европейские страны, которые входят в НАТО и Евросоюз, столкнулись с множеством проблем из-за военной помощи Украине, убежден политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский. В разговоре с «Народными Новостями» он сообщил, что у них заканчивается вооружение и они становятся более осторожными и экономными.

У них у самих заканчивается вооружение и боеприпасы. Они сами просчитывают варианты, что будет, если американцы заставят их участвовать в конфликте до конца. Они начинают осторожничать, экономя для себя, — заявил специалист.

Веселовский отметил, что у Вашингтона и Лондона достаточно денег, чтобы покупать боеприпасы где угодно и поставлять их на Украину. В связи с этим он считает, что Запад не прекратит финансировать и снабжать оружием киевский режим, несмотря на трудности.

Журналист убежден, что в скором времени страны НАТО «между собой начнут бороться за ресурсы». Европу ждут большие потрясения, заключил Веселовский.

Накануне стало известно, что США тайно передавали Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки. Сообщается, что украинские военные получают ракеты AGM-88 HARM. Только 8 августа представители Пентагона косвенно подтвердили, что США поставили ряд противорадиолокационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов.