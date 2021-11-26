Названы последствия таяния льдов

Если на Земле растает весь лёд, уровень моря поднимется на 70 метров. Это заставит переехать подальше от побережья 600 миллионов человек. Более того, большую часть территории Азии и восточного побережья Соединённых Штатов затопит водой, пишут «Ежедневные Новости Владивостока».

При полном таянии ледников уровень моря поднимется на 70 метров. Повышение уровня моря даже на 10 метров вынудит переехать 600 млн человек, а это 10 % от земного населения. Если вода поднимется на 70 м, она затопит большую часть восточного побережья США, значительную часть Азии, включая Бангладеш, огромные территории Северного Китая, — сообщает издание.

Так как лёд отражает солнечные лучи, а вода, наоборот, поглощает их, поверхность Земли начнёт неизбежно нагреваться при полном таянии льдов. Океанические течения, в частности Гольфстрим, нарушатся из-за опреснения морской воды. По этой же причине погибнет большая часть морской флоры и фауны, что приведёт к неизбежному катаклизму, так как 80% кислорода на планете производят водоросли, уточняет NVl.

Ранее глава МИД тихоокеанского государства Тувалу Сайон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго, стоя по колено в океане. В своём обращении Кофе заявил, что изменение климата и повышение уровня Мирового океана губительны, они несут угрозу островным государствам Тихоокеанского региона, в том числе Тувалу.