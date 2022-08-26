Названы последствия отключения Запорожской АЭС для Украины Сотрудник ИМЭМО РАН Стефанович: отключение ЗАЭС не критично для Украины

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украина отключила Запорожскую АЭС от энергосетей. Последствия для нее окажутся не критичными, рассказал Lenta.ru научный сотрудник Центра международной безопасности РАН Дмитрий Стефанович. По словам эксперта, положение Украины упрощается также тем, что часть территорий перешла под контроль России. Кроме того, Украина всегда имела положительный энергобаланс.

На самом деле, это вообще не критично. У Украины всегда был положительный энергобаланс. Да, в отдельных регионах, может, придется столкнуться с определенными трудностями, но ЗАЭС не является критическим звеном. Электричества хватит. Особенно с учетом того, что часть территорий уже находится под контролем России, — заявил специалист.

Эксперт уточнил, что считает маловероятными веерные отключения от электроэнергии, при которых потребителей электросети отключают от нее в целях экономии.

Украинская компания «Энергоатом» заявила об отключении всех энергоблоков ЗАЭС. В настоящее время, электричество подается на ЗАЭС через отремонтированную линию энергосистемы Украины. Специалисты ведут ремонт для подключения двух дополнительных энергоблоков ЗАЭС к сети.