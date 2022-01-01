Названы последствия месячного отказа от алкоголя Telegraph: месяц без алкоголя позволит улучшить физическое и психологическое здоровье

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Отказ от алкоголя на месяц крайне положительно влияет на здоровье. От этом заявила в беседе с Telegraph врач реабилитационной клиники «Деламер» Кэтрин Карни. Она отметила, что воздержание благоприятно повлияет на работу всего организма.

По словам Карни, спиртное повышает кровяное давление и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. При отказе от алкоголя артериальное давление нормализуется, а вероятность болезней значительно сокращается.

Кроме того, месяц трезвости благоприятен не только для физического здоровья. При этом у человека улучшается качество сна, появляется легкость и бодрость на протяжении дня. Также улучшается и состояние психики.

Ранее психиатр-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров рассказал, что похмелья после новогоднего застолья можно избежать при соблюдении ряда правил. По его словам, во избежание серьезных последствий для здоровья необходимо отказаться от смешивания алкоголя с жирной пищей и ни в коем случае не употреблять спиртное натощак, так как газы растянут желудок и состояние опьянения наступит быстрее.

В свою очередь заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин предупредил, что регулярное употребление шампанского ставит под угрозу здоровье зубов и чревато повышением риска возникновения головной боли и мигрени. Он отметил, что игристое вино несет больший опьяняющий эффект, чем тихие вина, это происходит из-за углекислого газа в пузырьках, ускоряющего всасывание алкоголя в кишечник.