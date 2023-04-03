Названы последствия для США из-за решения ОПЕК+ AP: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти грозит США ростом инфляции и цен на бензин

Фото: Wang Zhou / XinHua / Global Look Press

Решение стран-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти может привести к росту инфляции и цен на топливо в США, сообщает Associated Press. По данным агентства, кризис в западных экономиках может углубиться и привести к новым проблемам. Отмечается, что это решение также позволит Москве пополнить свой бюджет вопреки установленным Западом санкциям.

Это может еще больше обострить отношения Эр-Рияда с Соединенными Штатами, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить добычу, поскольку они стремятся снизить цены на нефть и подорвать финансы России, — сказано в публикации.

Управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук рассказал журналистам, что галлон топлива в США может подорожать на 26 центов. По его словам, несмотря на то, что добыча ископаемого сократилась лишь на 1% от суточного потребления в мире, это решение может сильно повлиять на рыночную стоимость нефти.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до июля. Он подчеркнул, что нефтяной рынок находится под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов. По мнению Новака, одной из главных причин сложившейся ситуации является недальновидная политика западных стран.

О сокращении нефтедобычи объявили также Ирак — на 211 тысяч б/с, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на 144 тысячи б/с, Кувейт — на 128 тысяч б/с, Оман — на 40 тысяч б/с, передает ТАСС. К ним решил присоединиться Казахстан: как говорится в сообщении Министерства энергетики республики, страна осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки с мая и до конца года.