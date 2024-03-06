Названы последствия для России от повреждения кабелей связи в Красном море Аналитик Муртазин: атаки хуситов в Красном море не навредят Рунету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Повреждение хуситами в Красном море кабелей связи между Азией, Европой и Африкой не навредят Рунету, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В то же время, по его словам, атаки могут привести к сбоям в работе устройств с операционными системами Windows, Android и iOS.

При повреждении кабелей Рунет в любом случае будет, но люди часто пользуются iPhone либо Android, компьютерами на Windows: техника станет работать хуже, — пояснил эксперт.

Он добавил, что прокладка кабеля по дну моря стоит очень дорого, и в мире наберется лишь около десяти кораблей, которые могут это делать. По мнению аналитика, на ремонт обрывов в Красном море может уйти более восьми недель, а в перспективе ситуация может привести к подорожанию Интернета, так как цены зависят от числа каналов и их доступности.

Кроме того, по словам Муртазина, действия хуситов транслируют безнаказанность подобных атак, что может привести к весьма серьезным последствиям для глобального Интернета.

Они демонстрируют, что атаковать можно и за это ничего не будет. <...> Думаю, что искушение сделать это сейчас будет у многих, — подчеркнул специалист.

Ранее компания HGC Global Communications Limited заявила, что в Красном море были перерезаны кабели глобального интернета, которые соединяют Европу, Азию и Африку. В повреждении инфраструктуры обвиняют повстанцев-хуситов, контролирующих часть морского побережья Йемена. Речь идет о повреждении четырех из 15 линий связи. На них приходится до четверти всего трафика в регионе. Специалисты уже приступили к восстановительным мероприятиям.