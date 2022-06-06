Названы последствия для граждан в случае закрытия посольств России и США Политолог Кортунов: закрытие посольств России и США ударит по россиянам и американцам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взаимное закрытие посольств России и США ударит и по россиянам, и по американцам, сообщил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов изданию Lenta.ru. Такой сценарий помешает получать помощь консульства и защищать свои интересы.

Помимо всего прочего, такое развитие событий ударит и по обычным гражданам двух стран, потому что окончательно лишит их возможности получать консульское обслуживание, защиту своих интересов и так далее, — сказал Кортунов.

Он добавил, что в этом случае может увеличиться роль других механизмов взаимодействия между странами: Советов безопасности, центральных аппаратов президентских администраций, военных ведомств и разведсообществ. При этом посольства, по словам Кортунова, последние несколько лет не работали в штатном режиме, обе стороны не раз высылали дипломатов и закрывали консульства.

Американский посол в Москве Джон Салливан ранее не исключил вероятность того, что Москва и Вашингтон могут прекратить работу посольств на территории друг друга. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотели бы такого развития событий. По его словам, американская сторона будет вынуждена прекратить работу посольства в Москве только в том случае, если продолжать её будет небезопасно.