Названы последствия авиаудара Израиля по посольству Ирана в Дамаске Tasnim: шесть человек погибли при авиаударе Израиля по посольству в Дамаске

Фото: Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

Разрушенное здание на территории иранского посольства в Дамаске

В результате авиаудара ВВС Израиля по посольству Ирана в сирийском Дамаске погибли шесть человек, само здание полностью разрушено, сообщает ТАСС со ссылкой на ряд арабских СМИ. По неподтвержденным данным, в числе погибших также может находиться высокопоставленный командующий КСИР Ирана Мохаммад Реза Захеди.

По данным агентства, под ударом оказалось здание консульства и резиденции посла Ирана. Сам посол и его семья не пострадали, эту информацию подтверждают Al-Alam и ISNA. Агентство Tasnim в свою очередь утверждает, что при бомбардировке погибли шесть человек, однако конкретной информации о том, кем были погибшие, пока нет.

Телеканал IRIB сообщает, что жертвами атаки стали несколько иранских дипломатов, а Reuters заявил о гибели генерала Мохаммада Резы Захеди. Факт воздушной атаки со стороны ВВС Израиля подтвердил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. По его информации, удар был нанесен по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что смерть генерала Захеди станет серьезным ударом для Ирана, если впоследствии будут подтверждены данные о его гибели в результате бомбардировки, организованной армией Израиля.