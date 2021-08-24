Полиция раскрыла подробности нападения с зелёнкой на Порошенко

Украинская полиция назвала подробности нападения на бывшего президента страны Петра Порошенко, которого облили зелёнкой в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».

Бывшего лидера страны облил зелёнкой 21-летний житель города Козелец Черниговской области Илья Пустовгар, уточняет издание. Зелёнку он пронёс в банке из-под жевательных пластинок. Пустовгар так до сих пор и не признался, зачем атаковал Порошенко, действовал самостоятельно или ему приказали.

Отмечается, что он интересуется археологией и публикует фотографии с места раскопок. После случившегося Пустовгара задержали на 72 часа, его могут обвинить по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что Порошенко облили зелёнкой в центре Киева. На кадрах видно, как экс-президент Украины подходит к сотруднику полиции. При этом его рубашка и пиджак испачканы в зелёнке. После разговора с полицейским Порошенко в сопровождении охраны сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Впоследствии Порошенко обвинил в том, что его облили зелёнкой, действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что не надо пытаться остановить «патриотов Украины зелёной соплёй».