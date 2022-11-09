Названы перспективные направления развития отношений Бразилии и России Политолог Безерра: Россия и Бразилия смогут сотрудничать в области туризма

Фото: Fernando Souza/dpa/Global Look Press

Отношения между Бразилией и Россией находятся на очень позитивной стадии, заявил в интервью EADaily политолог Марселу Безерра. По его словам, новый глава Бразилии Лула де Силва сохранит заинтересованность к удобрениям из России, на долю которой приходится 85% импорта этой продукции, так как агропромышленный комплекс имеет центральное значение для ее экономики. Сегодня страны обсуждают сотрудничество касательно реакторов бразильской ядерной подлодки, что, по мнению политолога, является признаком укрепления сотрудничества. Также он уточнил, что развитие туристических отношений России и Бразилии пока не наблюдается, хотя визовый режим между странами уже давно отменен.

Понятно, что заинтересованность Бразилии в обеспечении импорта российских удобрений, на долю которых приходится 85% всего импорта такой продукции, сейчас играет центральную роль в двусторонних отношениях <...> А поскольку агропромышленный сектор имеет центральное значение в экономике Бразилии и в национальной политической жизни, ни один президент не может упустить этого из виду, — рассказал Безерра.

Политолог также отметил, что объем торговли между Россией и Бразилией в 2021 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 86%, достигнув $7,5 млрд, а в первом полугодии текущего года, несмотря на международные трудности, он уже вырос на 78%.

Политтехнолог Сергей Маркелов ранее рассказал, что победивший на президентских выборах в Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва так же, как и его соперник и действующий лидер государства Жаир Болсонару, является другом России. Он напомнил, что да Силва уже был президентом ранее и поддерживал сотрудничество с Москвой, поэтому ждать от него каких-либо неожиданных вещей не стоит.