Названы основные кандидаты на пост генсека НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис рассматриваются в качестве возможных кандидатов на пост генсека НАТО, сообщило агентство dpa. Действующий руководитель НАТО Йенс Столтенберг покинет должность в сентябре 2022 года.

Кроме того, этот пост могут занять премьер Эстонии Кая Каллас и экс верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 2014 года. После окончания полномочий он станет главой Центробанка Норвегии. Министерство финансов страны посчитало его наиболее подходящим кандидатом на эту должность, говорится в заявлении норвежского кабмина.

Позднее Столтенберг подтвердил эту информацию. Он сказал, что до 1 октября сосредоточит все силы на руководстве Североатлантическим альянсом, а после этой даты приедет на родину и приступит к работе на должности главы Центробанка. Он будет находиться на этом посту в течение шести лет.