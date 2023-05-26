Названы провокации США для начала конфликта на Украине Экономист Джеффри Сакс заявил о двух провокациях США по развязыванию конфликта на Украине

Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press

Администрация президента США организовала две провокации для развязывания конфликта на Украине, заявил американский экономист Джеффри Сакс в статье для Common Dreams. Одной из них он назвал насаждение русофобии.

Первой провокацией было намерение США расширить НАТО, чтобы окружить Россию в Черноморском регионе Украиной, Румынией, Болгарией, Турцией и Грузией. Второй — роль США в установлении русофобского режима на Украине путем насильственного свержения пророссийского президента Виктора Януковича в феврале 2014 года, — написал Сакс.

Он добавил, что первые выстрелы на Украине прозвучали в момент свержения Януковича, а не 24 февраля 2022 года.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза всемирной организации, что страны Запада подстрекают Украину к совершению террористических актов. Дипломат напомнил о недавнем высказывании главы разведки Украины Кирилла Буданова, который заявил о готовности «убивать россиян по всему миру».

Кроме того, посольство России в Вашингтоне заявило, что США предпочитают не замечать террористических действий Украины, при этом Киев заручился всесторонней поддержкой Белого дома.