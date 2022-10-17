Названы объемы закупок украинского зерна западными странами РИА Новости: развитые страны летом скупили более 80% украинского зерна

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В июне-июле текущего года страны с развитой экономикой стали главнsми покупателями украинского зерна. Они приобрели 81% от всех поставок. Такие расчеты провело РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade.

По имеющимся данным, объемы поставок украинского зерна на рынки в июне-июле 2022 года снизились на 43% и составили в денежном выражении $771 млн против $1,3 млрд годом ранее.

Несмотря на это, страны Запада нарастили закупки и приобрели украинского зерна на $625 млн против $380 млн годом ранее. Остальной мир потратил на украинское зерно в семь раз меньше, чем год назад — $1146 млн против $967 млн.

Таким образом, если в 2021 году на страны Запада приходилось 28% закупок украинского зерна, то в 2022 году показатель вырос до 81;.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

В конце сентября российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили продление продуктовой сделки. Эрдоган также попросил Путина дать шанс переговорам с Украиной, подчеркнув, что Анкара может стать посредником в урегулировании конфликта.