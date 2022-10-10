Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике Нобелевскую премию по физике присудили трем исследователям финансовых кризисов

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Нобелевскую премию по экономике получили американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, сообщил Нобелевский комитет в Twitter. Отмечается, что они получили награду за исследование роли банков в финансовых кризисах.

Лауреаты экономических наук этого года Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов, а также способов регулирования финансовых рынков, — говорится в сообщении.

Теории Даймонда и Дибвига доказали уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: происходит массовое изъятие денег, и банк рушится. Но эту опасную динамику можно предотвратить, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора последней инстанции для банков. А Бернанке (с 2006 по 2014 год возглавлял Федеральную резервную систему США) на основе анализа Великой депрессии 1930-х годов показал, как массовое изъятие денег из банков сделало кризис затяжным и глубоким. А когда банки рухнули, то ценная информация о заемщиках была утеряна и способность общества направлять сбережения в продуктивные инвестиции резко уменьшилась.

Премия по экономике учреждена не шведским ученым и предпринимателем Альфредом Нобелем, а Шведским национальном банком в память о нем.

Ранее Нобелевскую премию мира присудили белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российскому центру «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) и украинскому Центру гражданских свобод. По словам комитета, они фиксируют военные преступления и нарушения прав человека.