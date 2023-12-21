Названы критические последствия для рынка нефти после выхода Анголы из ОПЕК Эксперт по энергетике Юшков: Ангола нарушит баланс на рынке выходом из ОПЕК

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Если Ангола решит нарастить объем добычи нефти после выхода из ОПЕК+, то это нарушит хрупкий баланс на рынке, заявил NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, основная интрига заключается в том, как быстро страна сможет это сделать. Любые раскачивания, в свою очередь, будут отражаться на цене, объяснил эксперт.

Ангола — довольно крупный производитель по нынешним меркам. Сейчас ситуацию на рынке можно охарактеризовать как некий хрупкий баланс — что добыча, что потребление. Если качается хотя бы на 100–200 тысяч баррелей, это уже отражается на цене. <...> Там было принято решение сократить объем добычи на 200 тыс. баррелей, а тут одна Ангола возьмет и выкатит эти объемы на рынок. Это проблема. Даже немного нарастив объем производства, Ангола нарушит баланс, — объяснил Юшков.

Самая большая проблема при этом заключается в том, что пример Анголы может стать заразительным. Если стране удастся добывать максимум нефти даже после выхода из ОПЕК+, то пойти этим путем могут и другие члены сделки.

Если сделка ОПЕК+ развалится, каждый опять будет сам за себя. В этом плане будет переизбыток предложения, потому что все будут добывать по максимуму, цены рухнут, может быть ниже $40 за баррель в моменте. Конечно, это будет большой шок, — добавил Юшков.

О решении Анголы стало известно 21 декабря. Власти страны уже предупреждали ОПЕК о возможном выходе из состава организации. Поводом для недовольства страны послужили низкие квоты на добычу нефти.