Названы имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра

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Издание Politis опубликовало список из фамилий 34 человек, которые в 2008-2012 годах получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции.

В списке есть представители России, Украины и Сирии. В частности, это первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлёв, основатель группы компаний «Вид» Алексеё Ушамирский, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж певицы Алсу предприниматель Ян Абрамов, бизнесмен Антон Белобрагин, президентагруппы компаний «Арети» Игорь Макаров, владельца группы компаний ЕСН Григориё Берёзкин и другие. Также в списке нашлись украинские бизнесмены, в том числе Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук, передаёт РИА Новости.

На Кипре запустили процедуру лишения гражданства семи владельцев "золотых паспортов".Президент Кипра Никос Анастасиадис объяснил, что в программе были изъяны и неточности. Власти приняли решение создать более эффективные механизмы контроля. Глава государства подчеркнул, что длительное время чиновники изучают нарушения по получению гражданства.

Как писал NEWS.ru ранее, телеканал Al Jazeera выпустил расследование о лицах, получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции в 2017–2019 годах. Данные из закрытой части этого списка, где приводилась только общая информация без имён, указывают на российских миллиардеров.