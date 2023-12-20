Названы худшие компьютерные игры 2023 года Metacritic назвал The Lord of the Rings: Gollum худшей игрой 2023 года

Фото: Daedalic Entertainment

Компьютерная игра The Lord of the Rings: Gollum

Компьютерная игра The Lord of the Rings: Gollum по итогам 2023 года получила самые худшие оценки от журналистов и пользователей по версии сайта Metacritic. Критики также признали ее худшей в истории адаптацией трилогии «Властелин колец».

Знание книг Джона Толкина является обязательным условием для получения удовольствия от игры, но это лишь наименьшая из проблем Gollum. «Скучный» и «утомительный» — слова, которые рецензенты чаще всего использовали для описания игрового процесса, в то время как управление оставляет желать лучшего. Но самый большой недостаток — это визуальная составляющая игры, — указали составители рейтинга.

Вторую строчку антирейтинга заняла игра Flashback 2, которую журнал GameStar признал «самым бессмысленным сиквелом со времен Duke Nukem Forever». Оригинальная игра вышла еще в 1992 году на домашних компьютерах семейства Amiga. Сиквел, увидевший свет спустя три десятилетия, оказался «невероятно глючным», большинство проблем игры делают ее прохождение слишком утомительным.

Третье место среди самых худших игр года досталось игре Greyhill Incident. По общим оценкам, хоррор на тему вторжения инопланетян «провалился почти на всех уровнях».

В десятку игр, наиболее разочаровавших геймеров в уходящем году, также вошли Quantum Error, Testament: The Order of High-Human, Crime Boss: Rockay City, Hellboy: Web of Wyrd, Gangs of Sherwood, Summer of Gods и Gargoyles Remastered.

Худшей игрой 2022 года по версии Metacritic стал шутер Postal 4: No Regrets. В пятерку также вошли видеоигры Crossfire X, Babylon’s Fall, XEL и LEGO Brawls.

Первые рецензии на The Lord of the Rings: Gollum появились в Сети еще в мае. Примерно тогда же выяснилось, что у игры не только скучный сюжет и плохая графика, но и множество багов, особенно при прохождении на ПК.