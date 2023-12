Александр Блинов

Названы худшие компьютерные игры 2023 года Metacritic назвал The Lord of the Rings: Gollum худшей игрой 2023 года

20 декабря 2023 в 14:10

Фото: Daedalic Entertainment

Компьютерная игра The Lord of the Rings: Gollum