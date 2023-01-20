Названы города, разбогатевшие за счет туристов в 2022 году Париж занял первое место среди городов, «разбогатевших» в 2022 году благодаря туристам

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Париж, Франция

Париж занял первое место в мире по вкладу туризма в экономику в 2022 году, свидетельствуют результаты рейтинга, опубликованного на сайте неправительственного объединения представителей туристической сферы «Всемирный совет по туризму и путешествиям» (WTTC). Вклад Парижа в экономику за счет туризма составил почти $36 млрд. Второе и третье место заняли Пекин ($33 млрд) и американский город Орландо ($31 млрд).

При составлении рейтинга оценивались в том числе вклад туризма в ВВП, расходы туристов и создание рабочих мест в этой сфере. Авторы исследования отмечают, что с началом пандемии COVID-19 путешественники чаще выбирали отдых на курортах или в сельской местности, но в 2022 году интерес к путешествиям по городам вернулся. WTTC прогнозирует, что к 2032 году лидерами рейтинга станут Пекин и Шанхай, а Париж переместится на третье место.

Ранее предприниматель Артем Венскель предположил, что самыми популярными местами для отдыха за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также сохранится интерес к таким курортам как Шри Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.

По мнению бизнесмена, в летний период лидером по числу туристических путевок с огромным отрывом станет Турция. Он отметил, что для семейного отдыха с детьми альтернативу этой стране в соотношении «цена — качество» найти сложно. Венскель заявил, что Египет не может конкурировать с республикой из-за жары, а в страны Европы нет прямого перелета. Кроме того, ситуация осложняется «страхами» российских туристов из-за недружественных высказываний лидеров Евросоюза.