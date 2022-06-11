Названы главные ошибки при посещении бани Президент Национального банного объединения назвал главные ошибки при посещении бани

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Национального банного объединения Геннадий Бартухин заявил URA.RU, что в баню нельзя ходить на голодный желудок, а также одевать синтетическую шапку в парилке. Эксперт также предостерёг любителей бани от использования мёда и скрабов. По его словам, перед тем, как идти в парилку, нужно обязательно ополоснуться, не заходить на сухое тело. Бартуэин также не рекомендует париться сидя и при высокой температуре.

Обычно люди сидят. Это неправильно. Температура в ногах одна, на уровне живота другая, на уровне головы третья. Везде разный температурный диапазон, что вызывает спазм. Нужно обязательно лечь, чтобы получить максимальный комфорт, и распределение крови происходило по большому кругу, — пояснил Бартухин.

Он добавил, что стоит отказаться от слишком высокой температуры: «максимум 80 градусов при влажности 60».

Взять шапку, но не из синтетических волокон, чтобы не было перегрева головы. Тапочки обязательно не скользкие, чтобы не поскользнуться и не травмироваться. Взять подстилку. Это гигиенично и не даст обжечь тело, — поделился Бартухин.

Эксперт уточнил, что при использовании мёда поры тела закупориваются, также как и при температуре выше 90 градусов.

Врач-диетолог Наталия Герасимова ранее заявила, что препятствием в сжигании жира на животе может быть плохое кровоснабжение, решить проблему помогут различные массажные техники. Эксперт при этом добавила, что для этого также следует снизить общую калорийность питания и увеличить уровень физической активности. Она призвала сократить количество потребляемых углеводов, а также избегать майонез.