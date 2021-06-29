Международный институт стратегических исследований (IISS) перечислил 15 главных мировых кибердержав. Об этом сообщает издание C4ISRNET.

Эксперты оценивали государства по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в вопросах киберпространства и наступательный кибернетический потенциал.

В результате первое место по всем компонентам заняли США. В страны «второго уровня» попали Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания. Эти государства имеют преимущества только в ряде категорий.

В «третий уровень» вошли Индия, Индонезия, Иран, Япония, Малайзия, Северная Корея и Вьетнам. Данные страны обладают сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеют существенные недостатки в других.

Ранее замруководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона отправила в Штаты более 40 писем по поводу кибератак на госструктуры и системы РФ. Однако Вашингтон практически никогда не отвечает на подобные запросы Москвы.