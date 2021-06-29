Международный институт стратегических исследований (IISS) перечислил 15 главных мировых кибердержав. Об этом сообщает издание C4ISRNET.
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В результате первое место по всем компонентам заняли США. В страны «второго уровня» попали Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания. Эти государства имеют преимущества только в ряде категорий.
В «третий уровень» вошли Индия, Индонезия, Иран, Япония, Малайзия, Северная Корея и Вьетнам. Данные страны обладают сильным или потенциальным преимуществом в некоторых категориях, но имеют существенные недостатки в других.
Ранее замруководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона отправила в Штаты более 40 писем по поводу кибератак на госструктуры и системы РФ. Однако Вашингтон практически никогда не отвечает на подобные запросы Москвы.