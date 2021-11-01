Названы главные достижения саммита G20

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) приняли итоговую декларацию по итогам саммита в Риме. Главы государств признали актуальность общих стандартов беспрепятственного перемещения по миру. Они включают результаты тестов коронавируса и сертификаты о вакцинации. Об этом говорится в тексте декларации.

Также лидеры G20 договорились прекратить финансирование внешних угольных проектов до конца 2021 года. Главы государств условились ограничить глобальное потепление до 2 °С и обязались предпринимать усилия, чтобы оно ограничилось 1,5 °C к доиндустриальному уровню. Более того, они обязались высадить триллион деревьев к 2030 году в особо пострадавших экосистемах.

Согласно итоговой декларации, страны G20 договорились о синхронизации выпуска государственных цифровых валют и о будущих принципах регулирования трансграничных платежей и финансовой инфраструктуры. США согласились отменить повышенные пошлины на европейскую сталь и алюминий до определённого порога (4,4 млн тонн стали и около 400 тысяч тонн алюминия), а Евросоюз – отменить встречные меры, затрагивающие товарооборот на $10 млрд. Стороны одобрили глобальную минимальную ставку налога на прибыль корпораций в 15%.

Также лидеры стран G20 обязуются сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных болезней в условиях пандемии. Государства обеспечат достаточное производство вакцин от коронавируса и будут добиваться справедливого распределения.

Ранее президент США Джо Байден подвёл итоги саммита «Большой двадцатки». Глава Белого дома рассказал, что основным разочарованием стала позиция нескольких стран по климату. Он отметил, что Россия и Китай недостаточно проявили себя в этой области в ходе переговоров.