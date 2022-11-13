Названы европейские последствия запрета на цветные металлы из России Эксперт Хазанов: запрет на цветные металлы из России приведет к кризису в Европе

Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Возможный запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) мог бы вызвать кризис в европейской промышленности. Такое предположение в интервью РИА Новости озвучил независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. По его словам, эмбарго на поставки прежде всего привели бы к дефициту никеля и меди на рынках ЕС.

Прекращение приема LME меди и никеля из России на свои склады автоматически вызвало бы остановку многих заводов в Европе, начиная от металлургических и кабельных и заканчивая двигателестроительными и автомобильными, — сказал Хазанов.

Он добавил, что крупнейшие европейские производители меди, компании Aurubis и Boliden, не сумели заместить выпавшие объемы по причине высоких цен на газ и электроэнергию. При этом самая плохая ситуация, по словам эксперта. наблюдалась бы с никелем, поскольку в Европе практически нет предприятий, которые занимались его выпуском.

Накануне стало известно, что Лондонская биржа металлов решила не вводить запрет на поставки металлов из России. Там отметили, что таким образом LME сохранит свой статус-кво в отношении российского металла.

Ранее обозреватель Bloomberg Джек Фарчи заявил, что возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны LME станут потрясением для мировой индустрии. Репортер уверен, что решение LME имеет далекоидущие последствия.