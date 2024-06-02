Названы две точки зрения на эскалацию Запада на Украине Марков: Запад имитирует дебаты о вводе войск на Украину

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По мнению политолога Сергея Марков, существует две точки зрения на эскалацию Запада на территории Украины. В своем Telegram-канале он написал, что после долгих дискуссий те или иные действия будут совершаться. Причем публичные дебаты по поводу принятия решения по Украине будут имитироваться.

Эксперт отметил, что Запад реагирует на ход боевых действий, у него есть план эскалации, но он опасается массированного применения со стороны России тактического ядерного оружия. Поэтому, пишет Марков, используется тактика «тысяча мелких шагов вперед делает движение малозаметным».

Россия и мир бурно обсуждает: пошлет НАТО танки или нет? Пошлет НАТО инструкторов или нет? Пошлет НАТО F-16 или нет? А в НАТО просто смеются над этими обсуждающими, как над дурачками. Потому что давно решения о шагах эскалации приняты. А дебаты просто имитируются, — подчеркнул политолог.

Марков предсказал, что скоро в публичной плоскости начнется обсуждение ввода войск НАТО на северную границу Украины, чтобы снять оттуда подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и направить их под Харьков. Эксперт подчеркнул, что решение об этом уже принято, и войска туда обязательно пошлют.

Запад интересуют только плодородные земли Украины, заявил ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, иностранные компании «захватили» многие угодья, в том числе в ходе приватизации. В меньшей степени Запад интересуют полезные ископаемые, добавил он. На Украине руководство только и заботилось, как бы что-то продать и заработать, резюмировал Цеков.