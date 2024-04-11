Названы две планеты, которые могут содержать большое количество метана MIR24: Нептун и Уран могут содержать большое количество метана

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Ученые предположили, что Уран и Нептун могут содержать большое количество замороженного метана, пишет MIR24.TV. К такому выводу исследователи пришли после изучения данных, полученных при помощи космического аппарата «Вояджер-2» и земных телескопов. На основе этой информации ученые создали компьютерные модели планет.

Как уточняет издание, лучше всего известным свойствам Нептуна и Урана соответствуют модели, в которых содержится большое количество метана. Вещество может быть либо в замороженном, либо в кашеобразном виде. На метан может приходиться до 10% общей массы планет. Долгое время считалось, что Уран и Нептун по большей части состоят из водяного льда.

Ученые отметили, что во время формирования планеты поглотили объекты под названием планетезимали, которые богаты углеродом. Из-за реакции с водородом мог образоваться лед. При этом специалисты подчеркнули, что доказать или опровергнуть теорию о метане на Уране и Нептуне на данный момент невозможно. Сделать это можно будет только после первых космических миссий к этим планетам.

NASA удалось сделать снимки загадочного объекта, который несколько раз проследовал над Луной перед камерой аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Как выяснили ученые, это первый южнокорейский лунный зонд Korea Pathfinder Lunar Orbiter, который чаще называют Danuri. Объект запечатлен в пяти километрах от LRO.