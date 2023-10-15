Названы две главные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина Политолог Макаркин: Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее развитие БРИКС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Экономика и политика станут основными темами встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, в российской экономике усилился фактор Китая, также Москва активно взаимодействует с Пекином по линии БРИКС.

В Китае будет форум «Один пояс — один путь», экономические вопросы важны с учетом усилившегося фактора Китая в российской экономике и важности России как транзитной стороны. Россия и Китай являются членами БРИКС, возможно, будут говорить о дальнейшем развитии организации. И в то же время у России и Китая есть свои интересы, они в чем-то совпадают, в чем-то — нет, поэтому предстоящая встреча значима для сверки позиций, — сказал Макаркин.

Политолог также заметил, что Китай старается одновременно играть и с Россией, и с США. У Москвы же ситуация совершенно иная: она сотрудничает с КНР и Индией в условиях фактического разрыва отношений с Западом.

Россия — это партнер по БРИКС, но не союзник, а США — конкурент, но с которым Китай хотел бы вывести конкуренцию в определенные рамки. У России сейчас ситуация иная: с одной стороны, партнерство с Китаем и Индией в рамках БРИКС, а с другой — полный разрыв с Западом, — подытожил Макаркин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительной беседы тет-а-тет во время запланированного визита лидера РФ в Пекин на форум «Один пояс — один путь», который будет проходить 17–18 октября. Он подчеркнул, что российский лидер станет главным гостем мероприятия.