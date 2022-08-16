Названы действия России в случае нападения НАТО на Крым Sina: названы действия России в случае вторжения НАТО в Крым

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В случае нападения НАТО на Крым, Россия нанесёт ответный ракетный удар по Лондону, написали журналисты китайского портала Sina. Отмечается, что Москва готова к самым решительным мерам. Автор материала указал на то, что Запад заинтересован в затяжном кризисе в мире и вооружённых конфликтах, так как страны НАТО получают прибыль от продажи своего оружия.

Как только НАТО нападёт на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева, — сказано в публикации.

В статье при этом сказано, что Запад и НАТО не хотят планируют способствовать перемирию на Украине.

Президент России Владимир Путин на открытии четвёртого фестиваля «Таврида.Арт» ранее обратился к Западу с предупреждением о тщетности попыток отменить российскую культуру. Глава государства напомнил о последствиях для тех, кто не сделал выводы из истории. Он назвал культуру России великой и призвал будущие поколения сохранить её традиции. Российский лидер поблагодарил участников фестиваля за поддержку «солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе» своей работой.