Названы дата и время заседания Совбеза ООН по Украине Заседание Совбеза ООН по Украине по запросу России пройдет 27 октября

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Совет Безопасности ООН

Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине состоится в пятницу, 27 октября, в 15:00 по местному времени (22:00 мск), передает ТАСС со ссылкой на постпредство Бразилии, которая в октябре председательствует в Совбезе всемирной организации. В числе докладчиков ожидаются в том числе заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо и американский журналист и политический активист Рэнди Кредико.

В 15:00 (22:00 мск) по запросу Российской Федерации состоится заседание по теме «Угрозы международному миру и безопасности» в контексте Украины, — сообщили в бразильской миссии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США виновны в обострении кризиса на Украине. Администрация США пошла на выделение Киеву очередного пакета вооружений в период «небывалой эскалации международной напряженности», отметил он. Таким образом Штаты продемонстрировали «провокационные и подстрекательские действия», а также нежелание считаться с «доводами разума», которые все чаще звучат относительно конфликта на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. Он подчеркнул, что в него войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения.