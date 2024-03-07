Названы 10 крупнейших проблем Apple BT: Apple столкнулась с проблемами из-за давления ЕС и спада продаж в Китае

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Американская компания Apple теряет позиции бесспорного лидера на рынке технологий и подвергается давлению по всему миру, пишет сингапурское издание The Business Times. После того как в 2023 году капитализация Apple превысила $3 трлн, компания начала терпеть финансовые потери. Только за последние недели она потеряла сотни миллиардов долларов.

Авторы статьи перечислили 10 крупнейших проблем, с которыми столкнулась Apple. В их числе давление Европейского союза, где на этой неделе на компанию наложили штраф в размере $1,8 млрд по иску музыкального сервиса Spotify за нарушение антимонопольных законов и препятствование конкурентам.

Министерство юстиции США тоже готовит антимонопольный иск к Apple, который может подать в марте, пишет BT. По данным источников, у компании могут быть проблемы из-за программных и аппаратных ограничений на iPhone и iPad, которые мешают конкуренции.

Apple нужно догонять конкурентов в развитии искусственного интеллекта, считают эксперты. Так, южнокорейская компания Samsung уже представила телефоны, оснащенные функциями ИИ от Google. Microsoft, которая является крупнейшим спонсором компании OpenAI, разработавшей искусственный интеллект ChatGPT, также постоянно внедряет функции ИИ.

В Китае резко снизились объемы продаж iPhone. По данным Counterpoint Research, за первые шесть недель 2024 года продажи смартфонов от Apple в КНР упали на 24%.

На прошлой неделе Apple свернула проект электромобиля Apple Car. При этом с выпуском гарнитуры смешанной реальности Vision Pro компания вышла на новый рынок, но эти очки стоят $3500 и слишком тяжелые, чтобы их можно было носить длительное время.

За последний год Apple не выпустила ни одной новой модели iPad. Такого простоя не было с тех пор, как компания представила свой первый планшет в 2010 году, отмечают аналитики.

Также недавно Apple пришлось прекратить продажу часов с датчиком кислорода в крови. Причиной стала судебная тяжба с производителем медицинского оборудования Masimo.

Кроме того, за последние месяцы компанию покинули многие выдающиеся сотрудники. В их числе старший промышленный дизайнер Барт Андре, который работал в Apple с 1992 года.

На этом фоне следующий квартальный отчет Apple может стать неутешительным для инвесторов. Компания уже предупредила, что цифры не будут соответствовать показателям прошлого года.

Ранее портал MacRumors сообщил о планах Apple переименовать сервис Apple ID в Apple Account. Это может произойти с осенним релизом iOS 18 и macOS 15, по данным инсайдеров.