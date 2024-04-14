Названо время прилета дронов Ирана к границам Израиля Хагари: запущенные Ираном БПЛА могут достичь Израиля через несколько часов

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил Times of Israel, что запущенные Ираном дроны могут достичь территории Израиля через несколько часов. При этом, Иран кроме беспилотников мог выпустить по Израилю ракеты, пишет Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Эту информацию подтвердил Telegram-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Элитное формирование также сообщило, что иранские хакеры начали атаку на израильские системы противоракетной обороны.

По некоторым данным, иранские беспилотники уже приблизились к Сирии и Иордании. Воздушное пространство Израиля будет закрыто с 00:30 до 07:00 из-за иранской атаки, сообщила радиостанция Kan.

В Белом доме подтвердили, что Иран начал воздушную атаку на Израиль, и пообещали Тель-Авиву поддержку. Президента США Джо Байдена регулярно информируют о событиях на Ближнем Востоке, его администрация на связи с израильскими коллегами, говорится в сообщении. Он проведет 14 апреля консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. В них примут участие советник Майк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, заявил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он добавил, что Тель-Авив находится в тесной координации с Вашингтоном.