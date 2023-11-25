Названо условие присоединения Аргентины к БРИКС TN: Аргентина может вступить в БРИКС при условии ограниченного участия

Фото: Cristobal Basaure Araya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Команда победившего на выборах президента Аргентины Хавьера Милея изучает возможность присоединения страны к БРИКС, сообщил телеканал TN. Источники в партии политика рассказали, что соратники избранного президента рассматривают вариант вступления в объединение с менее активным участием в его деятельности.

На данный момент международный блок команды, возглавляемый будущим министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС, но с не очень активным участием, — говорится в материале.

Так, в августе Милей заявил, что геополитические союзники Аргентины — это США и Израиль. Южноамериканская страна «не собирается присоединяться к коммунистам», говорил он три месяца назад.

После победы на выборах Милей занялся формированием будущего правительства и начал применять более умеренную риторику в вопросах внешней политики, сообщает TN. Отмечается, что особенно Милей начал проявлять сдержанность, когда речь шла об отношениях с Китаем и Бразилией, входящими в БРИКС.

Ранее Мондино заявила, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник избранного президента отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.