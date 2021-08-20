Названо возможное решение афганской проблемы Байденом

Президенту США Джо Байдену не стоило бояться непропорциональных потерь среди мирного населения, ведь результатом было бы уничтожение талибов в стране. Об этом «Новым Известиям» рассказал политический аналитик Дмитрий Некрасов.

Если бы американцы не считались с потерями среди мирного населения, военных средств физического уничтожения «Талибана» (запрещено в РФ) было более чем достаточно, — считает эксперт.

На фоне происходящего в Афганистане эксперт привёл в пример Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. По отношению к культурной самобытности уйгуров проводится достаточно жётская политика. Им нельзя открыто проповедовать ислам, мужчинам отпускать бороду. Но при этом в регионе строится вся инфраструктура, его жители получают образование и пособия. Получается, что проводится модернизация, хоть и с определёнными издержками, отмечает аналитик.

В результате, в дальнейшей перспективе уйгуры будут жить куда лучше, чем жители Афганистана. Но не так однозначно можно ответить на вопрос, а что произошло бы, если бы американцы уничтожили «Талибан». Но очевидно то, что если бы США сохранили своё присутствие в регионе, то афганцы смогли бы жить в большем спокойствии и достатке, нежели сейчас, заключил Некрасов.

Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что талибы жестоко пытали и убивали представителей афганского этнического меньшинства. Речь идёт о хазарейцах, живущих в провинции Газни. По данным организации, талибы убили как минимум шесть человек, ещё трое подверглись пыткам.