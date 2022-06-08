Названо условие выхода Турции из НАТО Политолог Асафов назвал условие выхода Турции из НАТО

Фото: Pool Sebastien Pirlet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Политолог Александр Асафов в беседе с NEWS.ru оценил вероятность выхода Турции из НАТО, если Швеция и Финляндия не выполнят её условия. По его мнению, Турция сама не выйдет из Альянса, так как Анкара считает себя самым сильным региональным актором. Анкара может выйти из организации, только если ее об этом сильно попросят.

Турция себя считает самым сильным региональным актором в Альянсе. Они полагают, что без Анкары никакого НАТО в регионе нет, что там до 45% составляют турецкие подготовленные вооруженные силы, но это как считать. Позиция Анкары однозначная: Турция сама из НАТО не выйдет. Она это сделает, только когда ее активно попросят, но это тоже позиция для переговоров и ответных действий. Поэтому сама Турция не выйдет, и вряд ли сейчас будет постановка вопроса о ее исключении, когда обсуждается прием двух, а скорее семи новых членов. Тем не менее такой конфликт есть. Я думаю, что к этому решению НАТО не готово, а если оно будет, это станет очередным подарком Эрдогану, который за это будет что-то выторговывать. Вопрос у кого — открытый, но он обязательно будет, — заявил Асафов.

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО. В числе главных требований — поддержка Анкары в борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также замораживание активов и закрытие ассоциаций, связанных с терроризмом. Кроме того, особое внимание в требованиях было уделено депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии.

Комментируя эту информацию, Асафов заявил NEWS.ru, что ультиматумы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана никогда не выполняются в том виде, в котором они поставлены. По его мнению, десять условий, которые Анкара поставила Швеции и Финляндии, являются агрессивными и трудновыполнимыми.