Названо условие участия ЧВК «Вагнер» в боях против интервентов в Нигере Военный эксперт Суконкин: ЧВК «Вагнер» могут привлечь к защите Нигера

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут принять участие в боевых действиях в Нигере против интервентов, если компании поступит такое предложение, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его мнению, государства Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС), заявившие о готовности к вводу войск в Нигер, сами не понимают цели и задачи возможного вторжения.

Предположу, что ЧВК «Вагнер» примет непосредственное участие в боевых действиях против интервентов, если правительство Нигера обратится к компании с соответствующим предложением, подпишет контракт. И тогда ЧВК встанет на защиту свободного народа Нигера, — заявил Суконкин.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают заниматься в Африке своей обычной деятельностью, добавил эксперт.

Мы не знаем, есть ли контракты у ЧВК с другими африканскими странами, набирают ли они людей. Но, как было раньше, они проводят образовательную работу в Африке, если вы понимаете, о чем я, — обучают воинским специальностям, как вести штурм и так далее, — пояснил он.

Эксперт выразил уверенность, что ЭКОВАС подталкивают к агрессии против Нигера их бывшие страны-колонизаторы. В первую очередь речь идет о Франции, считает Суконкин.

21 августа предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», опубликовал первое видео после попытки мятежа в РФ. Бизнесмен не рассказал, где находится, но сообщил, что бойцы работают при температуре +50 градусов и проводят разведывательно-поисковые действия. По словам Пригожина, сейчас ЧВК «Вагнер» «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной».