Названо условие, при котором могут улучшиться отношения России и Японии

Улучшений отношений России и Японии не предвидится в ближайшие десятилетия, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Центра японских исследований РАН Олег Казаков. По его словам, тот позитив, который был создан и продвигался при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ, закончился. Дальнейшее улучшение отношений возможно только при завершении событий на Украине.

Сейчас будет период резкого ухудшения отношений, стагнации. На мой взгляд, эта ситуация не принесёт дивидендов ни России, ни Японии. Эта ситуация вызвана политическими вопросами, не имеющими прямого отношения к российско-японским отношениям. Конечно, поведение дипломатов с двух сторон, на мой взгляд, продемонстрировало, что дипломаты расписались в собственном бессилии решать проблемы таким образом, чтобы это было выгодно для народов двух стран, — полагает Казаков.

По его мнению, восстановление российско-японских отношений можно ожидать только после завершения всех процессов на Украине, но резких улучшений не будет. Эксперт отметил, что Япония в отличие от России — страна, которая живёт будущим, это стратегически нацеленное государство.

Японцам на самом деле, как мне кажется, важно видеть цель, к которой они стремятся. Сейчас они не видят возможности решить свои проблемы в той ситуации, которая сложилась. Я думаю, что японцы будут выжидать, когда возникнет новая ситуация, которая позволила бы им продолжить дискуссию с Россией по тем проблемам, которые их волнуют. Это не значит, что эти проблемы могут быть решены, но Япония будет ожидать партнёров с российской стороны, которым она будет доверять, и которые будут действовать так, чтобы две страны двигались в одном направлении. Сейчас эта ситуация невозможна, — подытожил Казаков.

Россия отказалась от дальнейших мирных переговоров с Японией по Курильским островам ввиду односторонних ограничений, ранее введённых Токио против Москвы, заявили в МИД РФ. Также РФ в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова. В ответ Токио направил Москве протест после её заявления о выходе из диалога по мирному договору.