Названо условие, при котором Китай вступится за Россию WP: Китай вступится за Россию, если ВСУ будут наносить удары вглубь РФ

Фото: Wang Qing/Global Look Press

Американское Разведывательное управление считает, что руководство Китая может усилить поддержку России, если украинские военные начнут наносить удары вглубь РФ, пишет The Washington Post со ссылкой на документ ЦРУ, который просочился в Сеть в результате утечки. Его авторы уточнили, что КНР усилит поддержку, если сочтет такие атаки «значительными».

Как уточняется в материале, если украинские военные нападут на Москву с оружием, предоставленным НАТО или США, Китай может обвинить Соединенные Штаты в эскалации военного конфликта. Это и станет поводом «вооружить Россию», считают в ЦРУ. В ведомстве считают, что Пекин будет рассматривать предполагаемые атаки ВСУ как «возможность выставить НАТО агрессором».

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.