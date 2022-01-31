Названо условие появления в Афганистане активного сопротивления талибам

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов считает, что в Афганистане весной могут появиться силы, оказывающие масштабное сопротивление радикальному движению «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передаёт ТАСС. Это произойдёт в случае активизации разрозненных сейчас протестов в Афганистане на межэтнической почве при ухудшении социально-экономической ситуации.

Такая вероятность, к сожалению, существует <....> Правительству движения талибов и международному сообществу важно сейчас, в текущий момент времени, предпринять максимум усилий прежде всего по стабилизации социально-экономического положения внутри страны, — рассказал спецпредставитель президента РФ.

Он добавил, что для стабилизации обстановки необходима разморозка Западом заблокированных афганских национальных финансовых активов, а также наращивание социально-экономического содействия и гуманитарной помощи стране.

В середине января в афганской провинции Фарьяб прошли акции протеста против талибов. Поводом для них послужил арест новыми властями в городе Мазари-Шариф полевого командира радикалов Махдума Алама, являющегося этническим узбеком.

Задержание Алама по подозрению в краже было интерпретировано узбекским населением как элемент давления со стороны доминирующих в «Талибане» пуштунов. Протестные акции с требованием освободить полевого командира и соблюдать права других этнических групп, собравшие не только узбеков, но и туркменов, переросли в боевые столкновения. Некоторые циркулировавшие в социальных сетях ролики продемонстрировали , что митингующим даже удалось разоружить военный патруль талибов-пуштунов.

Также сообщалось о том, что в Кабуле прошла демонстрация женщин, которые протестовали против ограничений, введённых талибами. Участницы митинга требовали обеспечения своих законных прав. Талибы прибегли к использованию слезоточивого газа для разгона протестующих.