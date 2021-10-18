Названо условие «обмена» Медведчука в Россию

Обмен главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука допустим с точки зрения закона, если будет доказано российское гражданство политика. Сейчас необходимо дождаться соответствующих доказательств. Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, слова которого приводит РИА Новости.

Давайте дождёмся, есть ли доказательства наличия у этого депутата гражданства РФ, после этого нужно принимать решение в пределах, предусмотренных законом Украины. Если такие обменные операции могут проводиться, и они будут подтверждены стороной обмена, тогда нужно принимать решение, — сказал Стефанчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах.

8 октября украинские правоохранительные органы предъявили Медведчуку обвинения в госизмене. Следователи ГРУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины якобы установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах.

Медведчук заявил, что украинская власть пытается уничтожить оппозицию и именно поэтому занимается фабрикацией дела.