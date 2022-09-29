Названо условие, которое может доказать причастность США к взрывам на «СП» Политолог Кашин: только расследование докажет вину США во взрывах на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Только независимое расследование поможет доказать вину Соединенных Штатов во взрывах веток «Северного потока», заявил политолог, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В беседе с «ПолитРоссией» он отметил, есть серьезные опасения, что провести данную процедуру будет невозможно, так как опыт предыдущих катастроф показал, что малое количество людей заинтересовано в объективных расследованиях, если есть возможность обвинить политического противника.

Это исходя из опыта всех предыдущих катастроф, таких как история с малазийским Boing 777, и история со Скрипалями. В эту же копилку расследование истоков происхождения коронавируса. Прекрасно знаем, когда ставки столь высоки, практически невозможно провести расследование, результаты которого примут все, — сказал эксперт.

По мнению политолога, если расследование будет вести Запад, в аварии обвинят Россию, даже в случае реальной причастности США. Эксперт добавил, что это станет очередным витком в ухудшении ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия хотела бы верить в объективность международного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако Европа не допускает мысли, что за ЧП стоят ее союзники. По ее мнению, абсолютную выгоду из ситуации получили США, которые смогут увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

В НАТО ранее заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства. Кроме того, представители Альянса добавили, что на любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру его стран будет дан «единый и решительный ответ».