Названо условие исключения «Талибана» из списка запрещённых организаций

В настоящее время пока не может идти речи об исключении «Талибана» (организация признана террористической на территории РФ) из списка террористических организаций. Эта процедура должна быть запущена решением Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что СБ ООН должен принять обратную резолюцию о том, что «Талибан» не является террористической организацией.

Когда он её примет, тогда всё это и будет происходить, — сказал Кабулов.

Талибы контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.

Ранее Кабулов рассказал, что захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) стал в некотором роде неожиданностью. Он подчеркнул, что в МИД исходили из того понимания, что афганская армия всё-таки будет ещё какое-то время оказывать сопротивление талибам. Кабулов отметил, что Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана.