Названо условие для визита Зеленского в Москву: как и когда это возможно Азаров: Зеленский может прилететь на переговоры в Москву по указу Вашингтона

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал условие, при котором украинский президент Владимир Зеленский может посетить Москву. При каких обстоятельствах это возможно и когда произойдет потенциальный визит?

При каком условии Зеленский приедет в Москву

Зеленский прибудет в российскую столицу для проведения мирных переговоров, если поступит соответствующих указ из Соединенных Штатов, считает Азаров.

«Ему (Зеленскому. — NEWS.ru) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“», — заявил экс-премьер Украины газете «Известия».

Когда возможен визит Зеленского в Москву

По словам бывшего украинского премьера, Зеленский отправится в Москву сразу же после получения наставлений от Вашингтона.

«И так будет сделано немедленно. Думать о том, что этот режим самостоятельно принимает решения, может только человек, который не знает, как функционирует эта система», — указал политик.

Как подчеркнул Азаров, Зеленский может лишь «определять где-то какие-то действия» на невысоких уровнях вертикали украинской власти.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Возможны ли сейчас переговоры между Зеленским и Путиным

В начале октября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября. Согласно этому документу, переговоры Киева с Москвой невозможны, пока президентом России является Владимир Путин.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в первом пункте указа.

Зеленский заявлял, что Украина готова к переговорам с Россией, но при другом президенте.

«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно (проведение переговоров. — NEWS.ru). Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — говорил Зеленский 30 сентября 2022 года.

Комментируя украинский указ о невозможности переговоров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль теперь будет либо ждать изменения позиции Зеленского, «либо уже дождется следующего президента Украины».

В октябре текущего года Путин отмечал, что если Украина хочет вести переговоры, то Киев должен отменить соответствующий указ.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», — заявил Путин 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Российский президент неоднократно подчеркивал, что Москва не отказывалась от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова продолжать диалог.

Сколько раз Россия и Украина проводили переговоры по урегулированию конфликта

Первые три раунда российско-украинских переговоров прошли в Белоруссии в 2022 году: 28 февраля делегации встретились в Гомельской области. 3 и 7 марта состоялся контакт в Брестской области Белоруссии. Украинскую сторону представляли советник офиса президента Михаил Подоляк, члены Верховной рады Давид Арахамия, Рустем Умеров, Алексей Резников, Андрей Костин, замминистра иностранных дел Николай Точинский и банкир Денис Киреев. В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, чрезвычайный и полномочный посол Борис Грызлов, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, замглавы МИД Андрей Руденко и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В ходе этих переговоров были согласованы формат взаимодействия и порядок организации гуманитарных коридоров.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле. В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения (так называемого «стамбульского коммюнике»), в котором в том числе было указано, что Киев готов на внеблоковый статус неядерной страны под конкретные гарантии безопасности.

В течение апреля стороны продолжили обсуждение проекта соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но позднее переговоры были заморожены. Глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что это произошло по инициативе украинской стороны.

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